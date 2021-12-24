شديد البرودة يصل لحد الصقيع.. تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

جدة - نرمين السيد - وتسود شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تشهد حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، يوم الجمعة، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومى السبت والأحد.

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة يوم الجمعة، وعلى مناطق من القاهرة الكبرى يوم السبت، ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء الأحد.

ويسود فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تشهد حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، يوم الجمعة، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومى السبت والأحد.

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة يوم الجمعة، وعلى مناطق من القاهرة الكبرى يوم السبت، ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء الأحد

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى فهى كالآتى:

يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحرى: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

يوم السبت 25 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 12.

الوجه البحرى: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى10.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

يوم الأحد 26 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 14 والصغرى 9.

الوجه البحرى: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 13 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 12 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8