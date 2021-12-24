سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير العمرة السعودى استعدادات موسم الحج

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، مع وزير شؤون الحج والعمرة السعودى توفيق بن فوزان الربيعة، وقدم له التهنئة على تعيينه بالمنصب، وأثنى على جهوده المتميزة أثناء توليه وزارة الصحة، والتى ساهمت فى احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا بالمملكة بكفاءة استثنائية.





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