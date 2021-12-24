حصاد 2021.. 224 مليون جنيه إجمالى تكلفة رصف وتأهيل الطرق فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه خلال العام الحالى تم القيام بأعمال الرصف، وإعادة تمهيد الطرق بجميع أرجاء المحافظة بإجمالى 224 مليون جنيه بإجمالى أطوال 82.31 كيلو متر على مستوى المحافظة بأكملها، وذلك فى العام المالى 2020-2021.





وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم - أن خطة قطاع الطرق شملت مدينة الأقصر التى شهدت رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 48.36 كيلو متر بتكلفة 117 مليون جنيه، كما تم رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 3.750 كيلو متر بتكلفة 22 مليون جنيه فى مركز ومدينة القرنة، فضلا عن رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 5.950 كيلو متر بتكلفة 23 مليون جنيه فى مركز ومدينة البياضية، بالإضافة إلى رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 6.500 كيلو متر بتكلفة 12.700 مليون جنيه فى مركز ومدينة الزينية، بينما شهدت مركز ومدينة الطود أعمال رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 2.100 كيلو متر بتكلفة 4 ملايين جنيه، ورصف وإعادة تأهيل طريق بطول 15.650 كيلو متر بتكلفة 45.300 مليون جنيه فى مركز ومدينة إسنا. وأوضح أنه جارى العمل بخطة رصف الطرق للعام المالى 2022-2021، حيث يتم إنشاء ورصف ورفع كفاءة شوارع المحافظة بتكلفة 107 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 35 %، أما خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى عام 2020 - 2021 بقيمة 205 ملايين جنيه، وجار أعمال مشروع رفع كفاءة طريق قنا/ الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 36 كلم مرحلة 2 بطول 36 كلم بنسبة تنفيذ 97 % وبقيمة تعاقدية 101 مليون جنيه. وأشار إلى أنه جارى إنشاء إزدواج طريق قنا /الأقصر الصحراوى الشرقى مرحلة 2 قطاع أول بطول 18 كلم بنسبة تنفيذ 35 % وبقيمة تعاقدية 11.9 مليون جنيه، وجار معالجة إنهيارات طريق إسنا/السباعية الزراعى الغربى بتكلفة 75 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 23%، وجار تنفيذ إزدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقى المرحلة الثانية - قطاع 2 بطول 12 كلم بتكلفة 73.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80%، وجار عمل إزدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقى المرحلة الثانية - قطاع 3 بطول 6 كلم بتكلفة 37.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 87%.

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