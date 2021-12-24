عاجل- حياة كريمة تطلق قوافل غذائية وطبية موسعة فى قنا وأسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت قوافل مؤسسة حياة كريمة، المحملة بالمواد الغذائية الأساسية على المواطنين فى محافظات الصعيد، بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، لتوزيع 7 الآف كرتونة مواد غذائية أساسية على أهالى محافظتى قنا وأسوان.





وتوجهت القوافل مساء أمس الخميس، إلى محافظة قنا، وعلى الفور بدأت فرق العمل الميدانى بالمؤسسة جهودها على الأرض لتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية فى محافظة قنا موزعة على مختلف قرى مركز الوقف بالمحافظة.

وتم توزيع 2000 كرتونة بقرية المراشدة، كما تم تخصيص 1200 كرتونة مواد غذائية لقرية الوقف، وتوزيع ألف كرتونة مواد غذائية لقرية قلمينا، كما تم تخصيص عدد من الكراتين لأهالى قرى العبل والحمودى بمحافظة قنا.

فى الوقت ذاته تواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين التوزيع فى محافظة أسوان حيث تم توزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية على أهالى قرية غرب سهيل بمركز أسوان.

كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية موسعة بمركز الوقف بمحافظة قنا لتوفير الكشف والعلاج المجانى لأهالى قرية المراشدة، حيث تضم القافلة 10 فرق طبية بالإضافة الى توفير تحليل فيروس كورونا، وتشمل القافلة الطبية العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة يأتى ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

يأتى ذلك إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجا فى صعيد مصر، وفى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، وتواصل القوافل عملها اليوم وغدا بالتعاون مع الجهات الشريكة لتوزيع المواد الغذائية والطبية بمختلف محافظات الصعيد.