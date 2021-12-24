حصاد 2021.. تنفيذ 168 مشروعا فى 9 جامعات بصعيد مصر بتكلفة 35 مليارا

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول المشروعات القومية التى شهدتها الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية بصعيد مصر.

وأفاد التقرير بأنه يتم تنفيذ 168 مشروعًا فى جامعات إقليم الصعيد (شمال ووسط وجنوب الصعيد)، بإجمالى تكلفة تبلغ 35 مليار و364 مليون جنيه، وهذه المشروعات مُقسمة كالآتى، (93 مشروعًا تعليميًا بإجمالى تكلفة تبلغ 28 مليار و223 مليون جنيه، و26 مشروعًا فى المُستشفيات الجامعية بإجمالى تكلفة 4 مليار و806 مليون جنيه، و48 مشروعًا خدميًا بإجمالى تكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه، ومشروع إنتاجى بتكلفة 35 مليون جنيه، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعًا بنسبة 100%.

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات التى يتم تنفيذها فى 9 جامعات حكومية فى إقليم الصعيد، وهى (أسوان، أسيوط، الأقصر، الفيوم، المنيا، الوادى الجديد، بنى سويف، جنوب الوادى، سوهاج).

وأشار التقرير إلى أن إقليم "شمال الصعيد" يضم 3 جامعات حكومية (بنى سويف، المنيا، الفيوم)، وبلغ عدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى الجامعات الثلاثة 62 مشروعًا، بإجمالى تكلفة 12 مليار و964 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعًا بنسبة 100%.

وأضاف التقرير أن إقليم "وسط الصعيد" يضم جامعتين، وهما (أسيوط والوادى الجديد)، وبلغ عدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى الجامعتين 24 مشروعًا، بإجمالى تكلفة 5 مليار و927 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعًا بنسبة 100%.

وأشار التقرير إلى أن إقليم "جنوب الصعيد" يضم 4 جامعات (جنوب الوادى، سوهاج، أسوان، الأقصر)، وبلغ عدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى الجامعات الأربعة 82 مشروعًا، بإجمالى تكلفة 16 مليار و473 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعًا بنسبة 100%.

وأوضح التقرير أن المشروعات تتضمن إنشاء 7 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، وهى (جامعة أسوان الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية)، بإجمالى تكلفة 21 مليار و527 مليون جنيه.

وفى إطار الاهتمام بالتعليم التكنولوجى واستحداث مسار تعليمى جديد، يتم إنشاء 4 جامعات تكنولوجية فى إقليم الصعيد (جامعة بنى سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة المنيا التكنولوجية، جامعة الأقصر التكنولوجية)، بإجمالى تكلفة مليار و717 مليون جنيه.

وأوضح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن حصاد أداء وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات السبع الماضية، يؤكد على شمول المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى لكافة ربوع الوطن، حيث تنتشر الجامعات الحكومية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب فى حدود مصر.

وأشار إلى استمرار متابعة الوزارة لكافة المشروعات القومية الكُبرى التى يتم تنفيذها بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية، ومؤكدًا على أن الاستثمارات الضخمة التى ضختها الدولة بشكل مباشر من الموازنة العامة بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، تؤكد على الأهمية التى توليها الدولة لمشروعات التعليم العالى، حيث يتم إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية، وجامعات أهلية وتكنولوجية وخاصة جديدة فى إقليم الصعيد، لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح العديد من الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية بصعيد مصر.