تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى للتأمين الصحى بببا فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف إنه تم تخصيص قطعة أرض بقرية البرانقة لإقامة مستشفى للتأمين الصحى لخدمة أهالى القرية والقرى والنجوع المجاورة، كما تم تنظيم ورشتى عمل خاصتين ببرنامج التحول الرقمى فى قريتى ملاحية على جمعة وأم الجنازير.





وأضاف رئيس المركز - فى بيان اليوم الجمعة- أن الوحدة المحلية لمركز ببا نفذت عدد من الجهود فى إطار توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف منها التصدى لمخالفات البناء فى المهد، وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين برفع مستوى النظافة والتجميل. وأشار إلى أنه فى قطاع الكهرباء، رفعت الوحدة كفاءة الإنارة العامة بدائرة المركز، وتم صيانة واستبدال الكشافات بعدد من شوارع المدينة ومداخلها وساحاتها، ومدخل قرى منية الجيد ومنيل موسى وقرية الضباعنة وطريق المشارقة / طرشوب وطريق بنى أحمد/ طوة وطريق صفط راشين، موضحا أن الوحدة واصلت جهودها اليومية فى ملف النظافة والتى أسفرت عن رفع 120 طنا من المخلفات والقمامة بالمحطة الوسيطة لمصنع تدوير القمامة بسمسطا.

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