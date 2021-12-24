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بالصور … معلمات مدرسة ابسوم الغربية يبتكرون طريقه حديثه لتعليم التلاميذ بالبحيرة

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البحيرة - عصام النجار 0 تبليغ

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شهدت مدرسة ابسوم الغربية للتعليم الاساسي التابعة لإدارة كوم حمادة التعليميه، برئاسة الاستاذ محمد حامد بهي الدين، ووكيل الادارة الدكتور سعيد زقزوق، التابعه لمحافظة البحيرة، قيام معلمات رياض اطفال بالصفي Kj1 وKj2 ميس اسماء صبري الحبروكي، وميس عبير حنفية، وميس سارة الديب، بإبتكار طريقه جديده لتعليم التلاميذ داخل حوش المدرسة ورسم خريطه مصر وتحديد المسطحات المائية باستخدام الزهرا الزرقاء، ويقف كل طفل علي الطبيعه لمعرفة الاماكن علي ارض الوقع، لحس التلاميذ علي إستقبال المعلومات بكل سهوله ويسر.

معلمات مدرسة ابسوم الغربية يبتكرون طريقه حديثه لتعليم التلاميذ بالبحيرة

وقالت احد المعلمات، ان هذة الفكرة جائت من نافذة اكتشف خريطة مصر المحور الثاني العالم من حولي عن اهمية المياه، والتى تتميز مصر بوجود البحر الاحمر، والبحر المتوسط ونهر النيل، حيث تم تنفيذ الوسيلة التعليمية علي ارض الواقع، ورسم خريطه مصر وتحديد المسطحات المائية باستخدام الزهرا الزرقاء، ويقف كل طفل علي الطبيعه علي المسطح المائي الذي تحدده له المعلمه ويشار اليه بالكتاب لمعرفة اسم المسطح المائي ومساحتة علي ارض الواقع. 

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وقد أوضحو المعلمات، بأنهم قامو بإبتكار وسائل غير تقليديه حديثه لتعليم التلاميذ لفهم الدرس بكل إستيعاب وسهوله، وأكملو بأن التلاميذ مستواهم التعليمي يرتفع يوما بعد يوم، وأن هناك نشاط لدي جميع التلاميذ المتواجدين في المدرسة .

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وأشار المعلمات انهم لقوا كل الدعم والتشجيع من السيده مديرة المدرسة الاستاذه وداد علام محمد الجبالي، والتي اكدت بأن هذه الطريقة لقيت استحسان واستيعاب لدي الاطفال وحبهم لطريقة الشرح، وتساهم في فهمهم للدرس بطريقه سهله وبسيطه ومريحه. 

ونحن نضع هذا الملف علي مكتب الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، لتكريم المعلمات حتي يكونو قدوه لزملائهم في التعليم

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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