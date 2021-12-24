"دوت الخليج".. ينشر مواعيد امتحانات الشهادة الإبتدائية وإجازة نصف العام

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تزامنا مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022 ـ 2021، يحصد جدول امتحانات الصف الدراسي السادس، نسبة المشاهدات العالية عبر محركات البحث في جوجل، لمعرفة الموحد المحدد لإقامة الامتحانات وإجازة نصف العام.

في هذا الصدد يستعرض موقع "دوت الخليج" خلال السطور القليلة التالية، مواعيد جدول الصف السادس الابتدائي، وموعد إجازة نصف العام الدراسي:

وضعت الجداول للامتحانات هذا العام وفقا لخطة وقائية قامت بها وزارة التربية والتعليم، حيث يختلق باختلاف محافظة إقامة الطالب ويتم من الفترة من 15 يناير 2022 إلى 3 فبراير المقبل حيث تستمر قرابة 3 أسابيع في لجان مدرسية، حيث يتم وضع الأسئلة وفقا لبرنامج تطوير التعليم التي تسعى الوزارة من خلاله للنهوض بمستوى العملية التعليمة وتخريج طالب يصلح للتعليم الجامعي الذي يصلح للسوق العمل المصري للمساهمة في النهوض باقتصاد البلاد في كافة المجالات والوصول إلى النهضة التي تسعى إليها الحكومة.

يحصل طلاب المدارس بجميع المراحل الدراسية على إجازة نصف العام خلال الفترة من يوم السبت 3 إلى يوم الخميس 20 فبراير المقبل وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم العام الدارسي الحالي 2021-2022 في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا وتغير الوضع الوبائي وفقا لنشاط وخمول الفيروس.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الإجازة مباشرة، والذي يكون في يوم 20 فبراير ويستمر لمدة 97 يوما يعقبها امتحانات الترم الثاني لجميع المواد الدراسية والتي تبدأ في 11 يونيو المقبل بجميع محافظات الجمهورية لطلاب كافة المراحل التعليمية.

كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، رد على الاسئلة المثارة حول امتحانات الترم الاول للصفين الاول والثاني الثانوي، منوها أن البعض ما زال يهدف إلى اضفاء شعور بالتخبط والحيرة حول كافة موضوعات التعليم.

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك، قائلا:” يظل البعض يفعل المستحيل لاثارة البلبلة واضفاء شعور بالتخبط والحيرة حول كافة موضوعات التعليم رغم اننا نشرنا هنا وعلى صفحة الوزارة بكل وضوح النقاط التالية منذ عدة ايام ولا تغيير فيها على الاطلاق”.

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن طريقة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

ردًا على الاسئلة المثارة حول امتحانات الترم الاول للصفين الاول والثاني الثانوي:

(١) هذه امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها ان يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة. (٢) الامتحانات الالكترونية في المواد الاساسية تتضمن اسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشري. كذلك يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لاسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها ايضا على مستوى المدرسة. (٣) الامتحان اوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان او فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الالكتروني. (٤) يمكن للطالب ان يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات اذا احتاج الامر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية. (٥) امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة. (٦) اذا تعرض طالب لاى مشكلة تقنية اثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان اعادة لاحقا. (٧) تحرص الوزارة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.