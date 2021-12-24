تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم ، يرافقه النائب محمد زايد عضو مجلس النواب والأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود عدد من المشروعات التي تتم داخل مركز ومدينة سمنود، حيث تفقد المحافظ الإدارة الزراعية بسمنود والتي تضم (الصوب الزراعية الموجودة بالإدارة ، مصنع العلف ، المنحل الخاص بإنتاج العسل ومعرض المنتجات التابع لوزارة الزراعة) ،وأشاد المحافظ بالمنتجات المعروضة وأسعارها التي تناسب الجميع.

جولة مسائية لمحافظ الغربية بمركز سمنود وتابع المحافظ جولته بتفقد نادي سمنود الرياضي، حيث تتم به أعمال إنشاء المشروع الترفيهي الرياضي، والذي يتضمن إنشاء ( حمام سباحة نصف أوليمبي ، قاعة أفراح واحتفالات ، منطقة ألعاب أطفال وسينما، حمام سباحة للأطفال ). جولة محافظ الغربية واختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة الموقف بقرية العزيزية ، حيث تم تقديم مقترح من خلال الشابان (علاء أبوخليل غطاس و أحمد عادل صمول) وبتذكية واهتمام النائب / محمد أحمد زايد عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود لتوسعة الموقف بإضافة ٢٠ باكية تسهيلاً على المواطنين.

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