/668019/بعد-ظهور-أوميكرون-واشنطن-ترفع-قيود-السفر-أمام-8-دول-إفريقية

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي وصفته بالكبير، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن سترفع قيود السفر التي فرضتها، الشهر الماضي، على ثماني دول في جنوب قارة إفريقيا، بسبب مخاوف من انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول أن الأجانب الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة لأنهم كانوا في واحدة من الدول الثماني، خلال الأيام الأربعة عشر السابقة، سيتم السماح لهم مرة أخرى بدخول الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 من ديسمبر الجاري.

وفي 29 نوفمبر الماضي، منعت الولايات المتحدة دخول غير الأمريكيين الذين كانوا في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق وملاوي "توخيا للحذر" من المتحور أوميكرون الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى الأمريكى، وأريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، ونيكول شامبين نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

دوت الخليج

واشنطن تجدد التزامها بضمان الأمن المائى لمصر.. والرئيس السيسى: لن نقبل الضرر بمصالحنا

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث أكد الرئيس من جانبه مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

مستشار الأمن القومي الأمريكي: ملتزمون ببذل الجهود لضمان الأمن المائي

وجدد "سوليفان" التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، وذلك عل ى نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.