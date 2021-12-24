طبيب الأهلي يكشف مدة غياب عمرو السولية

كشف أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن نتيجة ‏الفحوصات الطبية التي أجراها عمرو السولية، وأثبتت تعرضه لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال طبيب الأهلي، إن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.‏

إصابة عمرو السولية

وكان السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي على كأس السوبر ‏الإفريقي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في قطر والذي توج به الأهلي، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له.‏

وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف ‏حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه اليوم داخل مقر النادي.‏

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام ‏مساء ‏الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

ظهر محمد الشنوي في العديد من اللقطات في بطولة كأس العرب، مع المنتخب الوطني في أكثر من صورةن بتألقه المعروف، وفي بطولة السوبر الإفريقي أيضاً.

وتواجد الشناوي في قائمة أفضل حراس المرمى لعام 2021 حول العالم، بعد حصد بطولتي دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الإفريقي في عام واحد، وتألقة في أولمبياد طوكو 2020 مع المنتخب الأولمبي.

محمد الشناوي

وقال مدرب حراس أستون فيلا: "محمد الشناوي رأيت بعض الملخصات له في مباراة السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية التي يتابعها الجميع، الشناوي حارس مرمى رائع وينتظره مستقبل باهر".

ليعود الحديث مرة أخرى من قبل الأندية الأوروبية حول ضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، والذي اشتعل في الموسم الماضي، بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية والتي حصد فيه الأهلي برونزية العالم، بعد تصدى الشناوي لركلتي ترجيح لينتهي اللقاء بثلاثة مقابل اثنين.

أفضل حراس المرمى الأفارقة

وأشار نيل كاتلر، في تصريحات هاتفية لقناة "الأهلي": "هناك العديد من الحراس الأفارقة الذين أتابعهم بشكل خاص، مثل إدوارد ميندي والكاميروني أندري أونانا حارس مارسيليا والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن محمد الشناوي فقد رأيت له بعض الملخصات له في مباراة السوبر الإفريقي وبطولة كأس العالم للأندية التي يتابعها الجميع، الشناوي حارس مرمى رائع وينتظره مستقبل باهر".

وأكمل: "تهانينا للأهلي لامتلاكه حارس رائع مثل محمد الشناوي، تابعت من خلال وسائل الإعلام أرقامه وبعض الإنقاذات التي قام بها، أمر عظيم، وتهانينا أيضا لمنتخب مصر والشعب المصري الذي لديه محمد الشناوي".