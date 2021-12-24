/668012/بدون-راحة-واستعدادات-قوية-من-الأهلي-لمواجهة-فيوتشر-بالدوري-المصري

أدى الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة فيوتشر ‏المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي‏we ‎‏ السلام والمؤجلة من ‏الجولة السابعة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير ‏الفني للفريق محاضرة نظرية مطولة مع ‏اللاعبين، ثم استكمل الفريق البرنامج التدريبي والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة ‏لتجهيز جميع اللاعبين وحرص موسيماني على الاجتماع بجهازه المعاون على هامش المران في بداية التحضير ‏لمواجهة فيوتشر في الدوري.‏

راحة سلبية للدوليين

ومنح الجهاز الفني راحة اليوم للاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في بطولة ‏كأس العرب الأخيرة، ثم المشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.

‏ وكان عمرو السولية لاعب الفريق قد بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم، وحصل على حقنة بلازما ‏بعدما كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة من الدرجة المتوسط في عضلة السمانة ‏وغيابه فترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع.‏

موقف الأهلي في الدوري

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر.‏

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى مصر يوم الخميس بعد الانتهاء من مواجهة الرجاء ‏المغربي ‏على كأس السوبر على ملعب أحمد بن علي بقطر، والتي حسمها الأهلي لصالحه ‏بضربات ‏الترجيح وتوج باللقب الثامن في تاريخه والثاني على التوالي.‏

نتيجة السوبر الإفريقي

حقق النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أمس الأربعاء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.