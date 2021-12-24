/668015/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-المقاولون-وسيراميكا-كليوباترا-بالدوري-المصري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح مامادو نياص سجل التهديف في المباراة لصالح المقاولون في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية وضعت مامادو نديوكو نياس في انفراد تام بالمرمى من منتصف الملعب فانطلق الأخير إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة ساقطة أعلى عامر عامر سكنت منتصف المرمى.

وعاد نياص بالهدف الثاني له في اللقاء في الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء، من خلال ركلة حرة لصالح فريق المقاولون بالقرب من منطقة جزاء سيراميكا نفذها كابوريا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مامادو نديوكو نياس برأسية سكنت يسار المرمى.

تلقى محمد سمير مدافع المقاولون العرب بطاقة حمراء مباشرة، بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفار أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد سمير على اعتبار ان شادي حسين كان منفرد بالمرمى.

سيراميكا تعود في اللحظات الأخيرة

عاد سيراميكا كليوباترا في نتيجة المباراة بالهدف الأول له ليقلص الفارق، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول من خلال ركلة حرة لصالح فريق سيراميكا بالقرب من منطقة جزاء المقاولون نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مع خروج خاطيء للحارس محمود أبو السعود فوصلت الكرة إلى محمود البدري فمهدها برأسية وصلت إلى شادي حسين المنفرد بالمرمى والذي لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك الخالية.

سجل باسم مرسى مهاجم سيراميكا هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من مصطفى سعد من جهة اليسار قابلها باسم مرسي برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 10 نقاط بينما المقاولون في المرتبة 15 ورصيده 6 نقاط.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون:

حراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني

الوسط: بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم - محمد حسن

الهجوم : شادي حسين - مصطفى ميسي

تشكيل المقاولون العرب أمام سيراميكا:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد الشيمي - محمد سمير- أحمد عبد العزيز - محمد مجلي

الوسط: عماد فتحي - باسم علي - أحمد كابوريا - كريم مصطفى - أحمد داوودا

الهجوم: مامادو نديوكو