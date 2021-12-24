«الجواز صعب..وكان نفسي أبقى محامية»..أبرز تصريحات كارول سماحة ببرنامج معكم

/668016/الجواز-صعبوكان-نفسي-أبقى-محاميةأبرز-تصريحات-كارول-سماحة-ببرنامج-معكم

تصدرت المطربة كارول سماحة، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في مساء أمس الخميس.

دوت الخليجيرصد أبرز تصريحات كارول سماحة في برنامج معكم لـ منى الشاذلي

واستطاعت كارول بخفة ظلها، وصوتها العذب، أن تشعل استديو برنامج “معكم”، اذ تغنت بالعديد من الأعمال على طريقتها الخاصة، أبرزها أغنية “أه يادنيا” للمطربة بوسى، وأغنية “بنت الجيران” للمطرب عمر كمال وحسن شاكوش، فضلا عن زغرودتها التي أشعلت الحماس لدى الجمهور لمتابعة الحلقة التي تميزت بالخفة والبساطة والبهجة.

تصريحات كارول سماحة ببرنامج معكم

وصرحت كارول سماحة، خلال الحلقة، بمجموعة تصريحات عن حياتها الشخصية، وعلاقتها بزوجها، فضلا عن أمنية كانت تتنمى تحقيقها في الماضي، فقالت:

- كنت أحب أن أكون محامية وأختص بالحياة الاجتماعية.

- كنت أخدم المواطنين كمتطوعة لمدة خمس سنوات.

- ظهر هاني شاكر معي كموديل وطيلة الأغنية كان الجمهور ينتظره أن يغني حتى انتهت الأغنية.

- أجمل شيء فى الزواج أن يكون لديك شريك يعطيك مساحة من الثقة والارتياح والعكس.

- الزواج صعب جدا

- لحسن حظي كما تخيلتت زوجى قبل الزواج لم يتغير بعد الزواج ومتفهم جدا

- صبحت بعد الزواج هادية أكثر وغير عصبية ولا أحاول المناقشة لإثبات أنني علي حق وغير صدامية.

أغنية يا شباب يا بنات لكارول سماحة

على الصعيد الأخر، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز كليب أغنية المطربة كارول سماحة الجديدة والتي أتت بعنوان «يا شباب يا بنات» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعد أغنية «يا شباب يا بنات» من كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز، وتقول كلمات الأغنية: “أنا عندي تنَين صحابي على قلبي غاليين الأول بعده عذابي راكض ورا الحلوين والتاني مجوز يللي حبا قلبو من سنين واللي جمعهن انّو تنياتن كذابين يا شباب يا بنات شو فيها هالحياة خلينا مبسوطين أنا قلبي والله طق من العالم يللي بتنق اتجوزنا ولا لأ على الحالتين ندمانين”.

فيلم بالصدفة يشهد تألق كارول سماحة

وعلى الصعيد الآخر، كان قد عرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة مؤخرًا على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.

تدور أحداث فيلم «بالصدفة» حول انقلاب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب، حينما تُسرق حقيبته من مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة مختلفة في حياته كليةً، وتقدم كارول خلال أحداث الفيلم أغنيتين تعاونت خلالهما مع مروان خوري.