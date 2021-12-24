/668017/عجوز-في-حالة-سكر-يقود-الشرطة-الألمانية-لمتحف-أسلحة-تعود-للعصر-النازي

وصلت الأجهزة الأمنية في ألمانيا إلى مخبأ كبير من الأسلحة وعدد من الصور التذكارية التي تعود إلى العصر النازي في منزله بقرية "ليمباخ"، وذلك إثر مكالمة له أثناء دخوله حالة من السكر.

دوت الخليج

ووفقًا لما ذكرته «الأسوشيتد برس»، فقد اتصل رجل عمره 53 عامًا برجال الشرطة فى ساعة متأخرة من مساء أمس، لمساعدته وبدى عليه الارتباك، وعند وصولهم لاحظوا وجود ما أشبه بالمتحف، حيث الكثير من المقتنيات التاريخية النازية ومنها صور لأدولف هتلر.

وأضافت الشرطة في بيان أن الألماني نقل إلى المستشفى، ثم فتشت شقته في وجود مالكها بعدها بيوم للاشتباه في انتهاك قوانين الأسلحة.

وصادرت الشرطة حزام ذخيرة وقبضات حديدية وثلاثة سكاكين من بين أغراض أخرى، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتخلى الرجل طوعا عن أغراض أخرى لم تكن متعلقة بتهم جنائية، فضلا عن مواد متعلقة بالنازية، وفقا للشرطة.

وتحقق الشرطة في مصدر الأسلحة، كما قالت إن الرجل ليس لديه سجل تهم مشابهة.