«قطعت رزقهم»..محسن جابر يطالب هاني شاكر بإعطاء فرصة أخرى لمطربي المهرجانات

/668018/قطعت-رزقهممحسن-جابر-يطالب-هاني-شاكر-بإعطاء-فرصة-أخرى-لمطربي-المهرجانات

كان احتفال المنتج محسن جابر بالعام الجديد، مختلف عن باقي المشاهير، اذ أنه استغله في مخاطبة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ومطالبته بإعطاء فرصة أخرى لمطربي المهرجانات الموقوفين عن الغناء، وأن يتم تقويمهم بمراجعة اغنياتهم قبل نشرها بداية من العام الجديد.

دوت الخليج يرصد رسالة محسن جابر لهاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

وكتب محسن جابر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “ونحن على أبواب عام جديد ادعوا من اللة ان يكون عاما سعيدا علينا وعلى جميع الشعوب العربية وفى هذة المناسبة الجميلة ادعو اخى وصديقى العزيز الفنان هانى شاكر ان يتسع قلبة لكل الفنانين بما فيهم فنانى المهرجانات الذين تم ايقافهم عن العمل وبالتالى تم قطع رزقهم . وان يتم تقويمهم بمراجعة اغنياتهم قبل نشرها بالاشتراك مع الرقابة على المصنفات”.

وأضاف: “مصر هى بلد الإبداع ولم توقف فى يوم من الايام اى مبدع او فنان عن العمل . وكلى ثقة فى ان الفنان هانى شاكر سوف يعطى الفرصة مرة اخرى للجميع “.

هذا وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

سبب إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.

وأوضح علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائئ ولا رجعة فيه، بسبب عدم احترامه لخشبة المسرح والجمهور، فضلًا عن إساءته وإهانته لشعبة عازفيين الإيقاع.

وأكد عامر أن قصته انتهت نهائيًا، مطالبًا من وسائل الإعلام عدم تسليط الضوء وإثار الجدل حول مطربي المهرجانات والراب، لأن هذا الأمر هو ما يجعلهم يتمادوا في تصرفاتهم.