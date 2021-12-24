«السبب في رجوع اسمي للمسرح»..أيمن بهجت قمر يشكر تركي ال الشيخ

/668021/السبب-في-رجوع-اسمي-للمسرحأيمن-بهجت-قمر-يشكر-تركي-ال-الشيخ

وجه السيناريست أيمن بهجت قمر، رسالة شكر وإمتنان للمستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تعاونهما معا في عمل مسرحي جديد بعنوان “في نص الليل”.

دوت الخليج يرصد رسالة أيمن بهجت قمر لـ تركي أل الشيخ بعد تعاونهما في مسرحية “في نص الليل”

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مهما وصفت امتناني وتقديري للمستشار تركي آل الشيخ مش هقدر اوفي له حقه لإنه السبب في رجوع اسم بهجت قمر للمسرح وفي موسم الرياض وتحت اشراف هيئة الترفيه السعوديه المحترمه .. ألف ألف شكر جميلك هيفضل في رقبتي”.

وتابع: “مسرحية في نص الليل .. ليلة رأس السنه بسم الله”.

أيمن بهجت قمر يعارض قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

الجدير بالذكر أنه كان من بين المعارضين لقرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، السيناريست أيمن بهجت قمر، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واضعا حل لانتهاء تلك الأزمة: «بقترح ان نقابة الموسيقيين تعدل في لوايحها وتشترط على اي مطرب عايز تصاريح وعضويه في النقابه يبقى فيه سنه دراسه في اكاديمية الفنون تثقيف موسيقي - إتيكيت - ثقافه عامه والشروط دي تطبق على المتعلم والجاهل واللي صوته حلو واللي صوته وحش ! ماتستغربش صوته وحش بس متعلم ..ودي هتفرق كتير»

واختتم حديثه: «مش هتقدر تمنعهم .. علمهم .. وسيب الجمهور اللي يقيم».

قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

هذا وأصدرت النقابة قرار بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».