الرؤية والإنجاز.. ارتفاع الدعم والمزايا الاجتماعية لـ263.9 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - ورصد الكتاب، أن الدولة المصرية تبنت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم فى عملية التنمية، إلى جانب التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة فى القرى المصرية، لتتضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية وتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة، وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحية مستدامة تعالج الثغرات التى كان يعانى منها المجتمع المصرى معالجة جذرية، وبما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين ويرسخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى.

كما رصد الكتاب الإنجازات التى تحققت فى سبع سنوات وعلى رأسها ارتفاع نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 228.8 إلى 263.9 مليار جنيه، وذلك بنسبة 15.4%، ومنها ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدى بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل و كرامة، من 3.7 إلى 19 مليار جنيه، بنسبة تقدر بـ 413.5%، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الأسر فى نفس الفترة من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تقدر بـ 20.7%.

ورصد الكتاب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى عدد 68 مشروعا بتكلفة تقدر بـ 152.5 مليار جنيه، كما استعرض ما تم إنجازه فى محور الضمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادي، حيث تم تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التى تم نقلها من منطاق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، كما يجرى حاليا تأثيث 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 5.350 مليون جنيه، كما استفادت 78.4 ألف أسرة فقيرة من توفير سكن كريم ورفع كفاءة منازلها وتوصيل مياه شرب وصرف صحى لها فى القرى الأكثر فقراً بتكلفة 547 مليون جنيه، وتم انفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهى الصغر للأسر الأولى بالرعاية مع تخصيص 75% منهم للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس ومستفيدات مشروع مستورة.

وحول التأمينات والمعاشات، تم وضع حد أدنى للمعاشات فى يوليو 2016 بقيمة 500 جنيه ثم زيادته تدريجيا كل عام ليصل إلى 900 جنيه فى يونيو 2021 زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة تزيد عن 100% لـ10.5 مليون مستفيد.

وبشأن رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، قدمت وزارة التضامن الاجتماعى خدماتها لعدد 3.5 مستفيد من خلال 172 دار مسنين و 37.8 ألف مستفيد من خلال 192 ناديا للمسنين، كما تم إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات فى المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 عاما من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة تقدر بـ 50 مليون جنيه سنويا، إلى جانب تقديم خدمات مساعدات اجتماعية لعدد 420 ألفا من أبناء مصر الأيتام بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى رعاية 21.8 ألف فى مؤسسات رعاية وأسر بديلة، استفاد 565 ألف طالب من غير القادرين وذوى الإعاقة ومن التعليم المجتمعى التدريب المهنى من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بتكلفة 500 مليون جنيه.

وبشأن دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، استفاد 1.1 مليون مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من تقديم خدمات دعم نقدى لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا، ويتم تقديم خدمات التأهيل لحوالى 300 ألف فرد سنويا فى مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل، وذلك نتاج تنسيق وزارة التضامن مع 4500 جمعية لتنظيم جهودها لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا، إلى جانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، ودمج 440 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 10 جامعات.

وتم توفير 480 ألف طرف صناعى وجهاز تعويضى منذ عام 2016، بمتوسط 70 ألف جهاز فى العام الواحد من التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، كما تم توفير 7000 حاسب آلى مجهز "ناطق" للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الإهلية.

وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تم إطلاقه فى عام 2016 بتكلفة 268 مليون جنيه تشمل تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم وتقديم خدمات تأهيل ودمج لإجمالى 21.6 ألف حالة من الأطفال والكبار تعامل معهم البرنامج حتى الآن، ويهدف إلى حماية الأطفال والكبار بلا مأوى مـن خلال تقديم خدمات الرعايـة والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع.

وبشأن تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، استفاد 20 مليون مواطن من دعم المتضررين خلال جائحة كورونا، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، كما تم تعويض 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آلاف جنيه.

وفى مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج 2 كفاية، تم إطلاق البرنامج فى عام 2018، وتم حتى الآن تنفيذ 7.6 مليون توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع، وذلك بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية فى حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، ويشمل المشروع 65 عيادة تم إنشاؤهم وتطويرهم فى 10 محافظات الأعلى خصوبة و 620 قافلة صحة إنجابية تم تنظيمها مع الجمعيات الأهلية، وذلك بالتكامل مع جهود وزارة الصحة والسكان والتنسيق معها؛ بهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع الدعم النقدى تكافل.

وفى برنامج مودة، بلغ عدد المترددين على منصة مودة الإلكترونية من جميع المحافظات 4.7 مليون مواطن بنسبة مشاركة 70% للذكور و 30% للإناث، كما حصل 492 ألف شاب وشابة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة، ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة.

كما يهدف برنامج وعى إلى تعزيز التقيم والسلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية ضد المعتقدات والممارسات المجتمعية السلبية التى تؤدى إلى استمرار فقر الأسرة وضعف جودة الحياة لكافة أفرادها، وشارك 100 ألف سيدة ريفية فى الحملات الميدانية "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" فى 4 محافظات بالوجه القبلى لتعزيز السلوكيات الإيجابية بموضوعات تنمية الطفولة المبكرة، ومناهضة زواج الأطفال والحد من الزيادة السكانية والتمكين الاقتصادى للمرأة، كما تم بناء قدرات 2.7 ألف من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين فى الوزارة، على أسأليب التوعية بقضايا البرنامج.

وبشأن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، تم بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة و21 مركزاً للأسرة والطفل استفاد منها 71 ألفا من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه مصري، وتم تدريب 2500 ميسرة بالحضانات، كما تم تنفيذ 150 ألف زيارة قامت بها 1000 رائدة مجتمعية لإجمالى 52 ألف أسرة لتوعيتهم بسبل التربية السليمة لأطفاله، وذلك بهدف تمتع الأطفال فى الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية.

كما بلغ حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر الإجتماعى 41 مليار جنيه بإجمالى 835 ألف مستفيد، كما استفاد 1.8 مليون مواطن من التكافل الاجتماعى من خلال إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد.

وتم إطلاق قروض مستورة فى عام 2017، حيث بلغت إجمالى القروض المنصرفة ضمن البرنامج 353 مليون جنيه فى 27 محافظة شملتهم مشروعات البرنامج، وذلك بهدف تقديم تمويل متناهى الصغر يساعد المرأة المصرية أن تصبح عنصرا فاعلا فى المجتمع.

وبشأن تدخلات صندوق تحيا مصر، رصد الكتاب تدخلات الصندوق فى مجالات الحماية الاجتماعية حيث تم تنفيذ"-

- رفع كفاءة المنازل المتدهورة بهم فى 332 قرية من القرى الأكثر احتياجا، وذلك فى 15 محافظة، وبإجمالى تكلفة بلغ 326 مليون جنيه.

- 10 قرى من القرى الأكثر فقرا تم دعم تطوير الخدمات بهم، وذلك فى 3 محافظات، وبإجمالى تكلفة بلغت 51.6 مليون جنيه.

- 130 مليون جنيه تكلفة تنفيذ أكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم للأسر الأولى بالرعاية، والتى شملت كافة محافظات الجمهورية.

- 100 مليون جنيه تم توجيههم لدعم خطة وزارة التضامن الموجهة لمتضررى أزمة السيول عام 2020.

- 600 ألف قطعة ملابس تم توزيعهم و2000 فتاة تم تجهيزهم فى إطار مبادرة دكان الفرحة لدعم المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.



- 194 مليون جنيه إجمالى تكلفة قوافل أبواب الخير، والتى تضمنت 30 قافلة لاستهداف الفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية.



كما يعمل الصندوق على عدة تدخلات جارى تنفيذها وهى:-

- 114 مليون جنيه تم تخصيصهم للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، مع الدفع بعدد 17 وحدة متنقلة وإعادة تأهيل عدد 6 دور رعاية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر اكتمال نفيذ الخطة فى عام 2022.

- 180 مليون جنيه قيمة المشاركة فى تأسيس أول صندوق استثمارى خيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة "عطاء"، وذلك بجميع المحافظات.

- 325 مليون جنيه قيمة التمويل الموجه لإنشاء مشروعات إنتاجية متناهية الصغر، وذلك من خلال "قرض مستورة" بجميع المحافظات.

- 100 مليون جنيه تم تخصيصهم لرفع كفاءة المنازل فى 47 قرية من القرى الأكثر احتياجا، ومن المقرر الانتهاء من الخطة فى عام 2022 وفى 7 محافظات.

- 150 مليون جنيه تم تخصيصهم لتأثيث الوحدات السكنية الخاصة بسكان المناطق المهددة للحياة بجميع المحافظات.

- 50 مليون جنيه تم تخصيصهم لدعم برنامج وعى الذى يستهدف تدريب رائدات الأعمال والتنمية المجتمعية بجميع المحافظات.

- 50 مليون جنيه تم تخصيصهم لتنفيذ مبادرة "بر أمان"، والتى تستهدف دعم صغار الصيادين فى 9 محافظات مصرية.