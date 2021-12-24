صحة الغربية: الحكومة تضع على رأس أولوياتها تطوير الخدمة الصحية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تطوير الخدمة الصحية للمواطنين والتى تعمل بكل تفانى وإخلاص من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية بالقطاع الطبى بجميع هيئاته ومؤسساته.





وأشار وكيل وزارة الصحة - خلال مشاركته اليوم الجمعة فى المؤتمر السنوى لقسم النساء والتوليد والذى نظمته مستشفى المحلة برعاية المحافظ الدكتور طارق رحمى والدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام - إلى أن ما يشهده قطاع الصحة خلال العقود الماضية من السعى المتواصل لتنفيذ الاستراتيجية القائمة التى تضمن حق المواطن فى الحصول على رعاية صحية كاملة على النحو الأمثل وتنفيذ مثل هذه اللقاءات التى تسهم فى تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من الانفتاح العلمى لشباب الأطباء وخلق جيل جديد من المواطنين الأصحاء. وأوضح حميدة، أن المؤتمر يأتى دليلاً دامغًا على تكاتف جهود المؤسسات والهيئات المعنية بتقديم رعاية صحية كريمة ولائقة للمواطن المصرى بما ينعكس فى تطوير الخدمة الصحية المقدمة لجميع المواطنين. وبدوره، أوضح الدكتور عمرو عبدالسميع رئيس قسم النساء والتوليد ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعكس حرص الأطباء على رفع المستوى العلمى والطبى، مؤكدا أهمية التعاون المثمر بين الجامعة والقطاع الصحى بالمحافظة فى مختلف المجالات.

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