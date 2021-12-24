سائحون يشيدون بالإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الطيران المدنى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية.





وأوضحت الوزارة، أن مصر تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية حفاظًا على سلامة الركاب والعاملين. وتضمن الفيديو شهادات من سائحين عن إشادتهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تطبيقها المطارات المصرية لوقايتهم من فيروس كورونا.

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