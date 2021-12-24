/667989/عاجل-وفاة-3-أشخاص-بينهم-عروسة-في-حادث-تصام-بقصاصين-الإسماعيلية

لقى ثلاث أشخاص مصرعهم، منذ قليل بمركز ومدينة القصاصين الجديدة التابعة لمحافظة الاسماعيلية، بسبب حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام عزبة البغادة، ومن بينهم عروسة كان فرحها اليوم وشقيق العريس وأبنه خالة العروسة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزى.

عاجل.. وفاة 3 أشخاص بينهم عروسة في حادث تصام بقصاصين الإسماعيلية

وقد تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، اخطاراً من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، بوجود حادث تصادم موتوسيكل يقوده شاب ويركب خلفه بنتين، أصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضار من الخلف بعد أن سقط قفص خضار من السيارة ربع نقل أمام قائد الدراجة النارية، فلم يستطيع التحكم في الدراجة واصطدم بالسيارة ربع نقل ولقوا مصرعهم في الحال، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر أمنى أن المتوفين، كانوا على متن دراجة نارية في طريقهم إلى مدينة التل الكبير لحجز فستان الزفاف، الذى كان مقرر له خلال أيام، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة في القصاصين الجديدة، والمتوفين هم، أسماء محمد ناجى، 23 عامًا، مقيمة بالصالحية الجديدة، وهى عروسة، وأبنه خالتها هاجر توفيق إبراهيم 23 عامًا، مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس، محمد فتحى إبراهيم، 23 عامًا، مقيم أولاد صقر بمحافظة الشرقية.