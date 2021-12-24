الزمالك يكرم محمد صلاح فخر العرب «صور»

حرص نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي، على تكريم المحترف الدولي المصري، محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تكريم نادي الزمالك لـ محمد صلاح لما يقدمه الفرعون المصري في الدوريات الأوروبية، والتي تأتي وترفع بأسم وقة الكرة المصرية، والتي لم يقتدر على محترفي الفراعنة تقديم ماي يقدمه صلاح بأوروبا.

وطلق الزمالك اسم محمد صلاح على أحد حدائق النادي، تكريماً له، والذي كتب عليه القلعة البيضاء "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب".

تألق الدولي المصري محمد صلاح في عام 2021، مع ليفربول الإنجليزي، وأمام أكبر فرق العالم، يفرض نفسه بقوة على التواجد في أوائل صفوف أفضل لاعبي العالم.

ترتيب أفضل 10 لاعبين بعام 2021

1- روبيرت ليفاندوفيسكي، منتخب بولندا، وفريق بايرن ميونخ.

2- ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين، وفريق باريس سان جيرمان.

3- محمد صلاح، منتخب مصر، وفريق ليفربول.

4- كريم بنزيما، منتخب فرنسا، فريق ريال مدريد.

5- جورجينيو، منتخب إيطاليا، وفريق تشيلسي.

6- كيليان مبابي، منتخب فرنسا، فريق باريس سان جيرمان.

7- إيرلينج هالاند، منتخب النرويج، فريق بروسيا دورتموند.

8- كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال، فريق مانشستر يونايتد.

9- نجولو كانتي، منتخب فرنسا، فريق تشيلسي.

10- كيفين دي بروين، منتخب بلجيكا، فريق مانشستر سيتي.

محمد صلاح

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العام لمحمد صلاح بعد إستفتاء عن طريق “صحيفة ميرور” صاحب الإنتشار الواسع في إنجلترا.

ويعتبر محمد صلاح حاليا من أفضل لاعبي العالم والدوري الإنجليزي، وكان قد حصل على المركز السابع في ترتيب اللاعبين الأفضل على مستوى العالم.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام هوتسبير بالأمس، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولم يتمكن النجم المصري من التسجيل خلال المباراة.

ومازال محمد صلاح يتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، بجناب الأفضل في صناعة الأهداف بعدد 9 تمريرات حاسمة.