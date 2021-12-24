قائمة الجزائر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن قائمة فريقه المقرر لهم خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب الجزائري من تحقيق الفوز ببطولة كأس العرب 2021، في مطلع الأسبوع، على حساب المنتخب التونسي بنتيجة هدفين دون رد.

قائمة الجزائر في أمم أفريقيا 2021

حراس المرمى: مصطفى زغبة، الكسندر أوكيدجا، رايس مبولحي.

الـدفـاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، إلياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، محمد امين توقاي، جمال بن العمري، مـهـدي تاهرات، عبد القادر بدران.

الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، آدم زرقـان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، راميز زروقي

الهجوم: محمد الأمين عمورة، رياض محرز، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، آدم وناس.

استعدادات المنتخب الجزائري

يذكر أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي في الدوحة، الأولى أمام جامبيا في الأول من يناير المقبل، والثانية في الخامس من نفس الشهر أمام غانا، قبل السفر إلى الكاميرون بعد يومين من ذلك.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن جوائز اللاعبين التي شهدت غياب تام للاعبي منتخب مصر، بعدما خرج الفراعنة من الدور قبل النهائي أمام تونس بهدف نظيف وخسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

جوائز بطولة كأس العرب:

جائزة أفضل لاعب:

الأول: ياسين إبراهيمي

الثاني: يوسف البلايلي

الثالث: أكرم عفيف

جائزة القفاز الذهبي:

الحارس رايس مبولحي

جائزة الحذاء الذهبي:

الأول: سيف الدين الجزيري

الثاني: ياسين إبراهيمي

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.