نبيل دعبس خلال لقائه ضمن وفد الشيوخ برئيسة البرلمان البحريني..ويؤكد: الزيارة تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين

/668022/نبيل-دعبس-خلال-لقائه-ضمن-وفد-الشيوخ-برئيسة-البرلمان-البحرينيويؤكد-الزيارة-تساهم-في-تعزيز-التعاون-بين-البلدين

شارك الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، في اللقاء الذي جمع بين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وفوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى والوفد المرافق لها.

وقال دعبس، خلال بيان له، أن هذا اللقاء كان هام للغاية، لأنه تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات لا سيما علي الجانب التشريعي، مؤكدا علي أن العلاقات المصرية – البحرينية راسخة وتاريخية على كافة المستويات.

وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة تساهم في توحيد المواقف بين البلدين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وكما أنها تساهم في توطيد علاقات الأخوة بين البلدين.

وأكد الدكتور نبيل دعبس، أن هناك روابط تاريخية تجمع البلدين على كافة المستويات كما أن هناك العديد من المواقف المشتركة تجاه قضايا المنطقة حيث يوجد تنسيق بين الجانبين في العديد من القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشتركة.