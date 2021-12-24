/668024/السعودية-تتوقع-ارتفاعا-في-أعداد-المصابين-بفيروس-كورونا-الأسابيع-المقبلة

توقعت الصحة في المملكة العربية السعودية، أن المملكة ستشهد خلال الأسابيع المقبلة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" الدكتور عماد المحمدي إن المعيار الأساسي في تشديد أو تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة الحجر الصحي في المملكة هو نسبة الإشغال والضغط على المستشفيات وازدياد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في العناية المركزة.

وأشار إلى أن حالات الإصابة في الوقت الحالي لا تزال قليلة، وذلك في مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية.

وأكد المسؤول السعودي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل تطهير الأيدي ولبس الكمامة دائمًا سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، خاصةً الأماكن المزدحمة، إضافة إلى أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة.

وفي سياق منفصل استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم سعاده الاستاذ مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية فى الإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين واستعراض الآفاق الاسثماريه فى كافه القطاعات والمجالات.

يأتى ذلك في إطار زيارات التعارف التى يقوم بها سعاده القنصل بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وفى بدايه اللقاء رحب اللواء المحافظ بسعدة القنصل وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه متمنيا له مزيد من التوفيق.

محافظ البحيرة يستقبل قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية

وأكد المحافظ على عمق العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات حيث أننا بلد واحد وشعب واحد وتربطنا علاقات تاريخيه وطيده

مشيرا إلى أن محافظة البحيرة واعده وبها العديد من المقومات الاقتصاديه والإستثمارية والسياحيه ولديها مناخ جاذب للاستثمار حيث المناطق الصناعية الواعده بكفر الدوار ورشيد ووادى النطرون وان هناك مستقبل واعد للاستثمار فى مصر عامه ومحافظة البحيرة بشكل خاص

كما أشاد آمنه بالجهود الرائدة التى تقوم بها المملكه السعودية فى شتى القطاعات تحت قياده جلالة الملك سلمان، ومن جانبه أعرب القنصل عن سعادته لزيارة محافظة البحيرة وسعادته بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

مشيرا الى ان مصر تسير بشكل كبير فى ركاب التنميه والبناء واقامه المشروعات القوميه الهامه فى ضوء القياده الحكيمه لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد ان البحيرة تسير على نفس النمط وتمتلك مقومات إستثمارية كثيرة وعظيمه، هذا وقد تم تبادل الدروع حيث قدم سعاده القنصل الدرع للواء المحافظ وبدوره قدم المحافظ درع المحافظة لسعادة لقنصل تقديرا للعلاقات المتبادله بين الجانبين وتأكيدا لاواصر المحبه بين البلدين.

وحضر الإستقبال واللقاء د نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد.