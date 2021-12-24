الفنان محمد عزمي عن شخصية سامر بـ«أيام»: بها إهانة واحتكار لذوي الهمم

/668026/الفنان-محمد-عزمي-عن-شخصية-سامر-بـأيام-بها-إهانة-واحتكار-لذوي-الهمم

أعرب الفنان الشاب محمد عزمي، عن استيائه من شخصية سامر التي تُقدم خلال أحداث مسلسل «أيام» الذي طرح مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية، موجها رسالة شديدة اللهجة لـ محمد أسامة، مخرج العمل.

دوت الخليج يرصد مهاجمة محمد عزمي للمخرج محمد أسامة بسبب تجسيد صورة ذوي الهمم الخاصة بطريقة غير صحيحة في مسلسل “أيام”.

وقال محمد عزمي خلال لقائه ببرنامج القاهرة اليوم مع الفنان إدوارد: “لفت نظري مسلسل أيام على أحد المنصات الإلكترونية، فيه شخصية اسمها سامر عنده إعاقة ذهنية مطلعينه بمنتهى الإهانة والاحتكار ودي إعاقة من ربنا مش من شخص عشان نسخر منه، وزي ما بنطلع عيوبه يبقى نطلع مميزاته”.

وأشار إلى أن محمد أسامة لم يسند ذلك الدور لشخص من ذوي الهمم الخاصة في الحقيقة لأنهم لن يقبلوا بذلك الدور الذي عرض تلك الفئة بصورة خاطئة.

أبطال مسلسل أيام

ويعد مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى.

حورية فرغلي تعود للسينما ببطولة فيلم جديد بعنوان «التجربة»

هذا وتعاقدت النجمة المصرية حورية فرغلي على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «التجربة»، وذلك بعد طول فترة غياب عن شاشات السينما بسبب أزمتها الصحية.

فيلم «التجربة» من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبرة، وإشراف عام محمد كامل، ومنتج فني محمد عادل، والعمل من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج محمود سليم.

يعد اسم فيلم «التجربة» ما هو إلا اسم مؤقت حتى الاستقرار على الاسم النهائي، ومن المقرر أيضًا أن يستقر المخرج على باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

والمقرر أن يشهد العمل على العديد من المفاجآت والتى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، وعقب الانتهاء من التعاقدات سيبدأ المخرج محمود سليم معاينة أماكن التصوير على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الفترة القليلة المُقَبَّلة.