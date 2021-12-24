/668028/غيابات-بالجملة-قائمة-المغرب-في-بطولة-كأس-أمم-أفريقيا-2021

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة المغرب على العديد من الغيابات من أبرز لاعبي ومحترفي أسود الأطلس، في الدوريات الأوروبية والعربية، والتي يأتي على رأسها حكيم زياش مهاجم تشيلسي، وبدر بانون مدافع النادي الأهلي، وقائد منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2021.

في المقابل، استبعد خاليلوزيتش، نجم نادي تشيلسي، حكيم زياش، والظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، نصير مزراوي.

قائمة المنتخب المغربي

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، أنس الزنيتي.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، رومان سايس، سامي مايي، نايف أكرد، سفيان شاكلة.

في خط الوسط: أيمن برقوق، سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناهي، إلياس شاعر، عمران لوزا، سليم أملاح.

في خط الهجوم: منير حدادي، زكرياء بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم "الكاميرون 2021"، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الغابون، غانا، وجزر القمر.

الجزائر والمغرب

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، في أفضل مباريات دور الثمانية من كأس العرب.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين وهاجم كلاً المدربين بشكل كبير وأضاعوا أكثر من فرصة، وكان من الممكن أن يتقدم أحد منه على الأخير خلال مجريات الشوط. وكانت أقرب الفرص للتسجيل عن طريق وليد الكارتي الذي لعب رأسية قوية أخرجها حارس الجزائر ريس مبولحي، كما أتيحت فرصة خطيرة لبن شرقي تعامل معها مبولحي بشكل أكثر من رائع.

وفي الشوط الثاني أستمر الوضع على وهاجم كل فريق الأخر، حتى أحرز ياسين إبراهيمي الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء ليرد بعدها المغرب بدقيقة بهدف التعادل عن طريق محمد النهيري برأسية قوية تسكن الشباك.

لينتهي اللقاء ويلجأ الفريقين للأشواط الإضافية، ثم يحرز يوسف البلايلي هدف أكثر من رائع في الدقيقة 102 بتصويبة صاروخية من منتصف الملعب.

بدر بانون

ليظن الجكميع أن اللقاء انتهى، ليعود بدر بانون في الأخير بالهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 111، برأسية متقنة على يسار ريس مبولحي لم يستطيع التصدي لها، لتستمر القمة والإثارة وينتهي الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وتذهب المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، لتستمر الإثارة ليفوز في الأخير منتخب الجزائر بنتيجة 5/3 بعد مارثون في ضربات الجزاء.