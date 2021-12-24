رانيا محمود ياسين تتذكر والدها من أمام منزله ببورسعيد: «شهد طفولته وشبابه»

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دوت الخليج يرصد ذكريات للفنان القدير محمود ياسين على لسان إبنته

ونشرت رانيا، مجموعة من الصور التقطتها أمام منزل والدها الراحل الفنان محمود ياسين، ببورسعيد، وعلقت عليها، قائلة: “منزل أبي الذي شهد علي طفولته وشبابه في بورسعيد كان تابعه هيئه قناه السويس”.

وتابعت: “لما بلد تكون اسمها بورسعيد هيكون طاقتها ايه غير السعادة”.

إزاحة الستار عن تمثال محمود ياسين ببورسعيد

وكان قد أزاح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الخميس، الستار عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين، بحديقة المركز الثقافي في نطاق حي الشرق، بحضور الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، ومحمود عمرو محمود ياسمين، وعدد من أفراد أسرة النجم الراحل.

وعلقت النجمة القديرة شهيرة على هذا الحدث المؤثر في تصريح خاص ل «دوت الخليج» قائلة: "زرع وحصد، فهو أيقونة من أيقونات السينما المصرية.. له أعمال تاريخية على مدى تاريخه على المستوى الاجتماعي والسياسي والديني".

وتابعت :"صاحب رصيد كبير.. كان عنده مشوار رائع على في المجال التطوعي سواء على المستوى العالمي أو المحلي.. فهو رمز لكل شئ جميل".

السيرة الذاتية لمحمود ياسين

ولد محمود ياسين، يوم 2 يونيو 1941، فى مدينة بورسعيد حصل على الليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة في بداية حياته ، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد.

وشارك فى مسرحيات عديده منها "سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم" ولمع نجمة و أصبح من أهم نجوم الفن ومن أشهر أفلامه "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبى"، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

مسيرة محمود ياسين الفنية

وشارك فى مسرحيات عديده منها "سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم" ولمع نجمة و أصبح من أهم نجوم الفن ومن أشهر أفلامه "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبى"، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

النجم الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.كما حصل الفنان الراحل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات داخل مصر و خارجها.