وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية بالخارج بأعياد الميلاد والعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة فى تهنئتها: "الأخوة والأخوات أبناء الجالية المصرية بالخارج، أتقدم إليكم بأصدق التهانى القلبية بمناسبة أعياد الميلاد وقرب حلول العام الميلادى الجديد". وتابعت: "مع تمنياتى لكم جميعًا بأن يكون عام خير ونجاح، داعين الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأبنائها فى الخارج والداخل من كل شر.. وكل عام وأنتم بخير".

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