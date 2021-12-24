علوم حلوان تتسلم أول قمر صناعى تعليمى من إنتاج وكالة الفضاء المصرية

جدة - نرمين السيد - تسلمت كلية العلوم جامعة حلوان، أول قمر صناعى تعليمى من إنتاج وكالة الفضاء المصرية من الأقمار الصناعية التعليمية فى الجامعات المصرية، ليكون نواة لمعمل ابتكار الفضاء فى الكلية.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم.

وأعرب الدكتور ممدوح مهدى، عن سعادته بمشاركة كلية العلوم فى هذا المشروع بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وتعد كلية العلوم واحدة من أعمدة كليات العلوم فى مصر لتخصصاتها الفريدة والمتميزة، مشيدًا بامتلاك الكلية المقومات التى تمكنها من المساعدة فى تدريب وإعداد قمر صناعى يقوم بتنفيذه باحثين وطلاب الجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم، أن جامعة حلوان تم اختيارها من قبل متمثلة فى مركز مراقبة الطقس الفضائى SWMC بكلية العلوم كأحد المشاركين فى تنفيذ القمر الصناعى الجامعى التعليمي، وذلك عقب توقيع عقد إتفاق تنفيذى للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم جامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، بعد اطلاق شرارة البدء التى جاءت بعد توجيه دعوة من الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، لرؤساء الجامعات المصرية.