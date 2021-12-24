حصاد 2021.. تمويل 631 مشروعا بالأقصر بقيمة 131 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن برنامج "مشروعك" يستهدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز، وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية.





وأوضح ألهم - فى بيان اليوم الجمعة - أن المشروعات القومية للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية من خلال برنامج "مشروعك" خلال عام 2021 مولت 631 مشروعا بقيمة 131 مليون جنيه ووفرت إجمالى 2000 فرصة عمل، وبلغ عدد المستهدفين من بداية المشروع 4093 شخصا، وتم عمل مشروعات شملت 1593 مشروعا صغيرا، و2500 متناهية الصغر، وذلك بإجمالى مبالغ مقترضه 569 مليون جنيه، وبإجمالى فرص عمل بلغت 13000 فرصة عمل.

ولفت إلى أن مجالات المشروعات ضمن برنامج مشروعك شملت "مزارع طيور - مواشى- أدوات كهربائيه - أجهزة كهربائية – فلاتر – مبردات الهواء – بيع زيوت سيارات – أدوات منزلية - بقالة - ملابس – كوافير – مواد غذائية - مطاعم – ماكولات – حلوى من عجين – ورش – مغسله – بيع محمول - إكسسوارات – مستحضرات تجميل – منظفات وغيرها".

وأشار المحافظ، إلى أن هذا المشروع القومى يهدف إلى تذليل العقبات أمام المواطن وجهات التمويل المختلفة، عن طريق التعاون بين المواطن والدولة والبنك وتشجيع الشباب للتوجه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم إنتظار الوظيفة الحكومية، موضحاً أنه يمكن التقدم إلى مقرات المشروع بالمدن الآتية:- "مدينة الزينية - مدينة الاقصر - مدينة البياضية - مدينة القرنة - مدينة الطود - مدينة أرمنت - مدينة إسنا".

وأضاف أنه من خلال "مشروعك" تقدم فرص للشباب الراغبين فى الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة وقروض ميسرة، بالتنسيق مع البنوك الداعمة لمشروعك وتسهيل الإجراءات المطلوبة، وتشمل الإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب سحب قرض من مشروعك، بالنسبة للقرض من 1000 جنيه حتى 30 ألف جنيه.