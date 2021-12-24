CBC تعرض وثائقي العدوان الثلاثي غدًا

تعرض قناة "CBC"، يوم غد السبت، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "العدوان الثلاثي"، وهو من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يُعرض الفيلم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، ويوثق كتابات مؤرخين ومحللين إنجليز عن حرب السويس 1956، ويعرض للمرة الأولى وثائق من الأرشيف البريطاني، وعددًا من التفاصيل العسكرية عن الخطة "كورتيدج" والعملية "تليسكوب"، علاوة على المسار الحربي للعدوان الثلاثي وكواليسه السياسية الدقيقة، ويوضح لماذا تآمرت لندن وتل أبيب وباريس على القاهرة؟

يتطرق الوثائقي إلى التحليل النفسي لرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأنتوني إيدن، استنادًا للعقاقير التي تعاطاها إيدن في تلك المرحلة، ويفجر عددًا من المفاجآت بخصوص العدوان الثلاثي ككل.

يشارك في الفيلم عسكريون ومؤرخون وأساتذة علوم سياسية من مصر، ومحللون ومؤرخون بريطانيون.

الفيلم من إخراج أحمد فؤاد الدين وإعداد الحسين يحيى ومدير التصوير بيشوي عاطف، ومونتاج هيثم الجابري ومحمد سعيد، وبروديوسر هاجر محمد.