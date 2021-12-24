«الأسطورة فطوطة»..حسن الرداد يعيد أشهر شخصيات سمير غانم للجمهور

/668030/الأسطورة-فطوطةحسن-الرداد-يعيد-أشهر-شخصيات-سمير-غانم-للجمهور

استعاد الفنان حسن الرداد، ذكريات النجم الراحل سمير غانم، مع أشهر الشخصيات التي جسدها والتي اتت بعنوان “فطوطة”، وذلك من خلال ارتدائه جاكت “جينز”، عليه رسمة الشخصية الشهيرة.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنان حسن الرداد

وشارك الفنان حسن الراداد هذه الإطلالة المميزة مع الجمهور، ليعيد لأذهانهم الراحل سمير غانم وسعيه في رسم الإبتسامه على وجوهم.

عودة حسن الرداد

وكانت قد شهدت الفترة الماضية حالة من الخمول الفني على أسرة الفنان سمير غانم بسبب رحيلة هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، في شهور متتالية من نفس العام، وكان من بينهم الفنان حسن الرداد، والذي اختفى عن الأنظار لفترة خاصة بعد وفاة. والدته هو الآخر.

لكن حان الوقت الرداد لتخطي هذه الأزمة، والخروج من الحالة النفسية التي أصابته على فترات متتالية، فقررت منصة شاهد vip الإلكتورنية، عرض أولى حلقات مسلسله الجديد «خارج السيطرة»، من بطولة حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان.

قصة مسلسل خارج السيطرة

مسلسل «خارج السيطرة» إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، وتدور أحداثه في 10 حكايات، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج أغلب الحكايات أحمد خالد.

ويتناول قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.

حسن الرداد يعرب عن اشتياقه لدلال عبد العزيز

وأعرب النجم حسن الرداد عن اشتياقه وافتقاده لحماته النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرًا إلى أنها المنبع الأساسي للضحك والبهجة.

نشر الرداد مقطع فيديو لدلال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وهي بإحدى مشاهدها الكوميدية بمسلسل «سابع جار».

وعلق حسن الرداد على الفيديو متأثرًا: "حبيبتي الله يرحمها كانت ضحكتها حلوة وكريزة الضحك بتجليها في اي وقت.. كويس أن الممثلين فضلوا مكملين".