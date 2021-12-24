/668031/رابطة-الأندية-المحترفة-تعلن-عن-موعد-قرعة-كأس-الرابطة

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد قرعة بطولة كأس الرابطة، ليتم عقدها الأثنين المقبل بأحد فنادق القاهرة.

ويرصد تحيامصر التفاصيل:

واستقرت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم على إقامة بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة بعد يوم 9 يناير المقبل حتى 31 من نفس الشهر ، على أن تقام الأدوار النهائية في شهر يونيو بسبب إرتباط الأهلي بمونديال الأندية.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.