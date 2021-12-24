زراعة الوادى الجديد: المدارس الحقلية حققت نتائج طيبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات لوكيل الوزارة عقب تفقده، اليوم الجمعة، عددا من المدارس الحقلية بقرى المنيرة والشركة بمركز الخارجة والتى يبلغ عددها 40 مدرسة ينفذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة - الفاو- ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة، والتى من بينها مدارس للسيدات التى تطبق الممارسات الزراعية السليمة.

وأضاف المرسى، أنه تفقد بعض المواقع المهددة بزحف الكثبان الرملية وتم تصميم نماذج إرشادية للمزارعين لتكون نماذج لهم يستطيعون تطبيقها لأنه من المعروف أن الكثبان الرملية من أهم المشاكل التى تهدد بعض المناطق والزراعات بواحة الخارجة.

وتابع أنه استمع لمشاكل المزارعيين وسيتم حلها، كما سيتم تنفيذ الحقول الإرشادية بنفس آلية المدارس الحقلية، وسيتم اختيار المتميزين فى المدارس الحقلية لتوزيع حقول إرشادية عليهم الموسم المقبل.

بدوره، أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطنى لمشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة، أن هذا هو ثمرة التعاون مع مديرية الزراعة والمحافظة فى تقديم الخدمات التنموية للمزارعين.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة مساندة المزارعين فى تطبيق الممارسات الجيدة التى تحافظ على الموارد الطبيعية، حيث يتم من خلال تلك المدارس تنفيذ التوصيات العلمية التى من شأنها المحافظة على الموارد المائية، باتباع نظم الرى الحديث، والاستفادة المثلى من وحدة الأراضى بالواحة، مع ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية من خلال الاعتماد على الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية التى يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفيرها للمزارعين بدون مقابل ضمن أنشطة المشروع.