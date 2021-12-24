غدا.. معرض التحدى بمكتبة مصر الجديدة يستعرض إنجازات الدولة

جدة - نرمين السيد - تنطلق، صباح غد السبت، فعاليات معرض صور "التحدى"، الذى تنظمه مكتبة "مصر الجديدة"، ويستعرض أهم المحطات التنموية التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف التعريف بمختلف الخدمات والمشروعات التنمّوية والاستثمارية المحققة خلال السنوات السبع الأخيرة.





وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة الجمعية - فى تصريح اليوم الجمعة: "تتواصل مسيرة الإنجازات، لتؤكد أن نهج اللامستحيل الذى تمضى به القيادة المصرية لا يتوقف عند حد معين، وأن تجاوز التحديات وتحويلها إلى إنجازات تحققها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى.. تحقيق قفزات تنموية فى مختلف المجالات فى الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والصحة والإسكان والطرق وغيرها".

وأكد على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تعريف المحتمع بأسره بهذه الإنجازات المحققة على أرض الواقع والمشروعات القومية الجارية، وذلك فى إطار استراتيجية الوعى القومى، بما نلمسه يوميا من مشروعات تنموية تهدف إلى صالح المواطن المصرى.

وأضاف أن المعرض تنفذه مكتبة "مصر الجديدة" للطفل ويضم بما يقرب من 20 صورة تعبر عن حجم المشروعات التنموية فى جميع المجالات بدءا من قناة السويس الجديدة كخطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى، ومشروعات الأنفاق التى ربطت سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى فى مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.

وأشار حلمى، إلى أن الصور تستعرض كذلك إنجازات مجالات النقل والصحة والإنشاءات الاستراتيجية كالمطارات والمدن الجديدة، ومبادرات "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وغير ذلك من المبادرات التى تصب فى صالح المواطن المصرى، وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية ومشروعات تنمية الصعيد وغيرها.