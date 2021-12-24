جدة - نرمين السيد - حرص أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على متابعة حالة الطرق والنظافة والاشغالات بشوارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته والسودان ومحى الدين أبو العز، والنيل، ومحيط مدينة الطلبة والطالبات.





وخلال جولته وجه المحافظ رئيس حى العجوزة بالتنسيق مع المنشآت التجارية وطلاء عدداً من الأسوار والحوائط بشارع السودان، ليتكامل الشكل الحضارى للطريق خصوصًا بعد تنفيذ أعمال تطوير ورصف له. كما كلف المحافظ بتوقيع الحجز الإدارى على معرض سيارات بشارع السودان للتعدى على الطريق العام، وكلبشة السيارات التابعة له المتعدية على الطريق مع تنفيذ حملات تمشيط وإزالة التعديات على الطريق العام لمعارض السيارات بشارع السودان مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما كلف المحافظ رئيس حى العجوزة وجهاز السرفيس بإزالة موقف عشوائى لسيارات السرفيس بميدان الملكة زبيدة بحى العجوزة لما يسببه من إعاقة للحركة المرورية ونقله بمكان بديل، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى، واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة، وطه عبدالصادق رئيس حى جنوب الجيزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة موقف سرفيس عشوائى بميدان الملكة فى العجوزة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.