رئيس جامعة الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة لحصولها على الجودة

وقال رئيس الجامعة -فى بيان اليوم الجمعة- إن انضمام كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة إلى شقيقاتها من الكليات الأخرى المعتمدة، يؤكد على أننا ماضون فى الطريق الصحيح نحو التميز والريادة محليا وإقليميا ودوليا.
يذكر أن هناك أكثر من 24 كلية بجامعة الأزهر "عملية - ونظرية - وشرعية"، حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجانب ذلك هناك عديد من كليات الجامعة تقدمت مؤخرا إلى الهيئة بملفات للحصول على الاعتماد وجارى مراجعتها خلال الفترة المقبلة.
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