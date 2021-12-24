/668038/بحضور-المحافظ-ومدير-الامن-اتمام-الصلح-بين-الـ-عتمان-والـ--الشكالوه-في-سوهاج

حضر مساء اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، مراسم الصلح التي تمت بقرية «المدمر» بمركز طما، بين الـ «عتمان» والـ « الشكالوه»وإنهاء الخصومة الثأرية بين الطرفين.

يذكر انه قد حضر مراسم الصلح كذلك اللواء محمد زين مدير، إدارة البحث الجنائي، واللواء هشام عبدالستار، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد أحمد علي رئيس فرع الأمن العام، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، والنائب إبراهيم خليفة عضو مجلس النواب، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف.

وايضا حضر الصلح نيافة الأنبا إسحق أسقف مطرانية طما، والشيخ محمد زكي ممثلا للأزهر الشريف، واللواء صلاح عقيل منسق الصلح، وحازم ابو الخير رئيس مركز ومدينة طما، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، و الشعبية، ورجال الدين، وعمد ومشايخ، وأهالي طما وبعض من اهالي طهطا.

الصلح بين الـ «عتمان» والـ « الشكالوه» فى طما سوهاج

أكد محافظ سوهاج على سعادته بالمشاركة في مراسم الصلح وإنهاء تلك الخصومة الثأرية، موجها التهنئة لطرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة.

ولفت محافظ سوهاج في حديثة إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، فلا توجد تنمية بدون أمن وأمان، مشيرا إلى حرص واهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن على إرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج، لافتا إلى اهتمام الدولة بتحقق التنمية والرخاء على أرض سوهاج، وهو ما يتطلب التفرغ للبناء والتنمية، ونبذ العنف والتفرقة.

مدير أمن سوهاج يتحدث عن المحبة والتسامح

و أكد اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية، و مدير أمن سوهاج على أواصر المحبة والمودة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلميه، وأقباطه، مشيرا إلى جهود رجال الأمن ودورهم المجتمعي الذي لا ينفصل عن دورهم الأمني في إنهاء الخصومات الثأرية وتحقيق الأمن والاستقرار، ونشر السلام تحت قيادة رجل السلام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجدير بالذكر أيضا أن وقائع الخصومة ترجع بين الطرفين حينما تسببت مشاجرة بينهما في مقتل فرد وإصابة اخر من الـ«الشكالوة »"، وتمت مراسم الصلح، اليوم، بأداء قسم الصلح وإنهاء الخصومة وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعا، مرددين النشيد الوطني، وعبارات "دوت الخليج".