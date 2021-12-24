/668032/وزيرة-الهجرة-بصالون-التنسيقية-استراتيجية-الوزارة-للتواصل-مع-المصريين-بالخارج-جاءت-تنفيذا-لتكليفات-الرئيس-السيسي

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيىة الهجرة والمصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة منذ عودتها بقرار من الرئيس السيسي منذ عام ٢٠١٥، وهي تعمل على تنفيذ تكليفات التواصل مع المصريين بالخارج، مؤكدة ضرورة وجود استراتيجية جديدة للتواصل مع المصريين بالخارج، خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا وما تعرضت له الدول من غلق كامل.

وأوضحت وزيرة الخجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إلي أن الاستراتيجية الجديدة للتواصل مع المصريين تمت بمشاركة اعصاء مجلس النواب ومصريين بالخارج، لافتة الي ان وزارة الهجرة جزء من كل الوزارات.

جاء هذا خلال لقائها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب المصريون فى الخارج نجاحات وتحديات ومستهمة فى تنمية الاقتصاد"الذي يعقد الان ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسايسيين على فيسبوك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

ومن المقرر أن يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.