/668033/فاركو-يقسو-على-الشرقية-للدخان-بثلاثية-نظيفة-بالدوري-المصري
انتهت أحداث مباراة فاركو والشرقية للدخان، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لفاركو، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثامن من منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويرصد تحيامصر التفاصيل:
افتتح أحمد شريف الهدف الأول في الدقيقة ٥٨ من عمر المباراة، وأكد علي بهيج بالهدف الثاني في الدقيقة ٧٧ من عمر اللقاء، واختتم إسلام جمال سليمان بالهدف الثالث في المباراة.
رفع فاركو رصيده في للنقطة ١٢ من أصل ٨ مباريات، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يظل الشرقية للدخان في مؤخرة ترتيب جدول الدوري بنقطة وحيده.
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