/668034/تشكيل-مباراة-المصري-والاتحاد-السكندري-بالدوري-المصري

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، بعد لحظات في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثامن من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد تحيامصر التفاصيل:

ويدخل المصري البورسعيدي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 13 نقطة، فيما يحل الاتحاد في لقاء اليوم وهو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل الاتحاد السكندري

حارس المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: محمد عبد السلام، مورو، صبرى رحيل ، هشام صلاح.

الوسط: مروان عطية، سعيدو، خالد الغندور، بنجامين، كريم الديب.

الهجوم: مابولولو.

تشكيل المصري البورسعيدي

حارس المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد علاء، أحمد شديد.

الوسط: ايزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، فريد شوقي، محمد عنتر.

الهجوم: عمرو مرعي.