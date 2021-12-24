بعد نقله للمستشفى..تعرف على تطورات الحالة الصحية للمطرب أحمد جوهر

/668035/بعد-نقله-للمستشفىتعرف-على-تطورات-الحالة-الصحية-للمطرب-أحمد-جوهر

تعرض المطرب المصري أحمد جوهر، نجم جيل التسعينات، منذ أربع أيام، لوعكة صحية مفاجأة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقى العلاج ووضعه تحت الملاحظة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مرض المطرب أحمد جوهر، بعد نقله للمستشفى بشكل مفاجئ

ونقل المطرب أحمد جوهر للمستشفى بعد إصابته بأنيميا وفقر في الدم حيث وضع تحت الملاحظة لمدة ساعات، وكشف شقيقه يوسف جوهر تطورات حالته الصحية مشيرا إلى استقرارها ومغادر المستشفي في نفس اليوم الذي دخل فيه .

أبرز المعلومات حول أحمد جوهر

اسمه الحقيقي هو أحمد عبد الفتاح جوهر ولد بمدينة الأقصر في 17 يوليو 1961 في صعيد مصر. تربى في أسرة دينية; حيث كان والده من أشهر قراء القرآن الكريم. وبعد الانتهاء من الدراسة الثانوية العامة التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بالهرم قسم أصوات عام 1980 وكان بفرقة أم كلثوم للموسقى العربية وفرقة الإنشاد الديني بالمعهد.

والتحق أيضا بفرقة الفنان مجدي الحسيني عازف الأورج الشهير وكانت فرقة استعراضية. حصل بعد ذلك على دبلوم كلية الآثار قسم الإرشاد السياحي بجامعة القاهرة. وهو ابن عم المطرب الراحل عمر فتحي له 4 ألبومات وهم إصحى، هايل، شبكني الهوى، حاسب.

أحمد جوهر في أعمال سينمائية

واشترك جوهر أيضا في عدد من الأفلام سينمائية فيلم اولاد الملجا وفيلم المشاغبون في نصف السنة وفيلم البية رومانسي بأغنية محدش يمشي بعد البوفية من كلمات وألحان تامر حسنى وتوزيع كريم عبد الوهاب ويقوم حاليا بتحضير لألبوم جديد. أغانيه المصورة هي: هات لي قلبك، وحداني، شبكني الهوى، أوعدك، عليه العوض، أوكية، الشهيد (التي أصدرها بعد قيام ثورة 25 يناير), كان جنوبي ونوبي. مع المجموعة ريكو، أمينة، حسن عبد المجيد، وحسن المغربي في ذكرى الفنان الراحل أحمد منيب.