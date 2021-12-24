وزيرة الهجرة بصالون تنسيقية شباب الأحزاب:١٠٠ ألف جنية تعويض لأسرة المتوفي بالخارج بدء من الإثنين القادم

/668037/وزيرة-الهجرة-بصالون-تنسيقية-شباب-الأحزاب١٠٠-ألف-جنية-تعويض-لأسرة-المتوفي-بالخارج-بدء-من-الإثنين-القادم

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى لقائه بصالون تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، صرف ١٠٠ الف جنية تعويض لأسرة المتوفيين بالخارج بدء من الإثنين المقبل ، من خلال إطلاق أول وثيقة تأمين لشحن الجثامين بالخارج، مؤكدة أن اول احتياج للمصريين بالخارج هو شحن الجثامين، موضحة ان الوزارة تعمل على حل هذه الإشمالية من خلال وثيقة التأمين الجديدة، خاصة وأن قانون الهجرة لم يصل للبرلمان ومازال فى مجلس الوزراء.

واوضحت وزيرة الهجرة أن الوثيقة تكون اختيارية وتشتري بمائة جنية سنويا، ويحصل عليها المواطن من خلال الحصول على تصريح العمل، او من خلال مواقع الالكترونية، لحين اصدار قانون الهجرة والحماية القانونية.

جاء هذا خلال لقائها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب "المصريون فى الخارج نجاحات وتحديات ومستهمة فى تنمية الاقتصاد"الذي يعقد الان ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسايسيين على فيسبوك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

ومن المقرر أن يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.