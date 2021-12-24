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/668039/وسط-فرحة-عارمة-آهالي-قرية-سنهور-يستقبلون-النائب-وليد-الشرمه
إلتقى النائب وليد الشرمه عضو مجلس الشيوخ عصر اليوم بممثلين عن آهالى قرية سنهور ، وحرص على الحديث مع الجميع والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم .
وسط فرحة عارمة آهالي قرية سنهور يستقبلون النائب وليد الشرمه
وخلال لقاء مفتوح مع آهالي القرية ، أكد النائب وليد الشرمه أنه يسعى دائما لخدمة المواطنين والاستماع إلى المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
أشار "الشرمه" خلال لقائه بأهالي سنهور أن مبادرة "حياة كريمة" ستسهم في تغير شكل الحياة بالريف المصري ، لافتاً أن القرية ستحظى بنصيب كبير من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة .
هذا وقد إستمع " الشرمه " لعدد من المشكلات التي تواجه الآهالي ، لاسيما مشكلة إنشاء المزلقان الغربي بالقرية ، وهي من أهم المشكلات التى يعاني منها الآهالي في حياتهم اليومية للتنقل بين كافة نواحي القرية ، مؤكداً أن سيتم التنسيق مع وزارة النقل لإنشاء المزلقان وغلق المعابر العشوائية ، مما سيسهم بشكل كبير في سهولة التنقل داخل القرية .
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