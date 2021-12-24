استمرار فعاليات مؤتمر علاج انسداد الشرايين التاجية فى الإسماعيلية (صور)

جدة - نرمين السيد - استمرت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العالمية "CTO" لليوم الثانى على التوالى والذى تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





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