«خمسينة شاى» .. لميس جابر تتحدث عن ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - تحدثت الإعلامية لميس جابر، خلال برنامجها "خمسينة شاى"، مساء اليوم، المذاع على الراديو 9090، الحديث عن ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسى ومقتل الجنرال ديبوى حاكم القاهرة.





وأوضحت جابر أن الأزهر وشيوخه قادوا الثورة، ولم يقدر الجنرال ديبوى حاكم القاهرة الموقف على حق قدره، ونشبت معركة قتل فيها الثوار "ديبوى"، فعين نابليون "الجنرال لان" مكان ديبوى وزادت أعداد الثوار، وشملت الثورة معظم القاهرة ما عدا مصر القديمة وبولاق، ربما لقربهما من معسكرات القوات الفرنسية، وأخذت جموع الأهالى والثوار تتجمع فى الأزهر وأقاموا المتاريس فى الطرق المؤدية إليه. وذكرت أن نابليون قائد الحملة الفرنسية، ووضع مدافع على نوافذ الشوارع المهمة، وكلف "الجنرال لان" لضبط الشارع، حتى احتل المرتفعات وتمكن من غلق جميع الشوارع المؤدية للأزهر.



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