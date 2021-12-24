/668041/طارق-الخولي-بصالون-التنسيقية-الإصلاح-الاقتصادي-ومكافحة-الإرهاب-أدي-لتراجع--معدلات-الهجرة-غير-الشرعية-فى-مصر

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان الدولة المصرية قدمت مثالا يحتذي به فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن نسب الهجرة غير الشرعية تراجعت بعد المشروعات التنموية الكبيرة.

وأكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مكافحة الارهاب والتخلص من جماعة الاخوان الأرهابية ساهم فى خفض نسبة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص عمل ومناخ اقتصادي سليم للحفاظ على امن وسلامة المواطن، لافتا الي ان الاصلاح الاقتصادي والمشروعات التي نفذت من خلاله ساهم فى جذب العمالة والعزوف عن الهجرة غير الشرعية.

جاء هذا خلال لقائها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب "المصريون فى الخارج نجاحات وتحديات ومستهمة فى تنمية الاقتصاد"الذي يعقد الان ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسايسيين على فيسبوك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

ومن المقرر أن يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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