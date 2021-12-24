/668042/طارق-الخولي-مصر-قدمت-نموذج-يحتذى-به-فى-مواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-على-المستويين-التنفيذي-والتشريعي

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قدمت نموذج يحتذى به فى مواجهة الهجرة غير الشرعية على المستوى التنفيذي والتشريعي، مشدد على ضرورة وجود بدائل للهجرة الآمنة، موضحة اهمية وجود ارادة لارداة من المجتمع الدولي، مشيرا الي كلمة الرىيس السيسي التي طالب فيها بضرورة توفير هجرة امنة كمسؤلية للمجتمع الدولي يحد من الهجرة، خاصة مع وجود جاليات فى مناطق الصراع المسلح، لعدم وجود بدائل اخري.

وثمن الخولي دور مصر فى إقامة جسر جوي لاستعادة الجابية المصرية من اراضي التزاع المسلح فى ليبيا، ومساعدتهم فى توفير فرص عمل فى محافظتهم المختلفة لدمجمهم فى المجتمع، موضحا ان الدولة المصرية قدمت مثالا يحتذي به فى مواجهة الهجرة غير الشرعية،و أن نسب الهجرة غير الشرعية تراجعت بعد المشروعات التنموية الكبيرة.

جاء هذا خلال لقائها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب "المصريون فى الخارج نجاحات وتحديات ومستهمة فى تنمية الاقتصاد"الذي يعقد الان ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسايسيين على فيسبوك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

ومن المقرر أن يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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