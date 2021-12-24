احتفالا بالكريسماس..وسط البلد وشارموفرز وديسكو مصر يشعلون العاصمة الإدارية "صور"

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شهدت العاصمة الإدارية، بأول حفل كريمساس يقام بها، تألق أقوى 3 فرق في مصر وهم وسط البلد وشارموفرز وديسكو مصر، الذين أشعلوا العاصة بأدائهم والتفاعل الجماهيري الذي كان رد فعل لصوتهم وأغنياتهم الخلابة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل وسط البلد وشارموفرز وديسكو مصر في العاصمة الإدارية احتفالا بالكريسماس لأول مرة

وأقيم الحفل داخل الجامعة الأوربية، من تنظم الـ dj ياسر الحريري، وبحضور الآلاف من الطلاب وأصدقائهم من مختلف المراحل، الذين ظلو حتى النهاية رغم سقوط الأمطار وبرودة الجو.

تفاصيل أول حفل كريسماس بالعاصمة الإدارية

وبدأت الفقرات بدأت بديسكو مصر المميزة بأغاني الأفلام العربية والأجنبية الشهيرة، ومرورًا بفرقة وسط البلد والتي حصدت المزيد من التفاعل وصيحات الإعجاب بأغانيها الشهيرة، وختامًا بـ شارموفرز الذي أشعل وصلات الرقص المتتالية على مدار ساعة ونصف الساعة.

مميزات حفل العاصمة الإدارية

وتميز الحفل بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريري، وتصميم المسرح والديكورات للمهندس تامر فوزي، وأجهزة صوت عماد نبيل وتصوير صلاح جودة، بالإضافة إلى فقرة مبهرة من الألعاب النارية fireworks التي قدمها وزة.

نبذة عن شارموفرز

شاموفرز، فرقة موسيقية مصرية، تشكلت في القاهرة عام 2012. وتعتبر من أكبر الفرق الموسيقية في مصر، بدأت الفرقة بعضوين وهم محمد العرقان وأحمد بهاء في بيت محمد العرقان. وفي 12 مايو 2012 اصدرة الفرقة أول أغنية لهم باسم "A Chat in the garden" باللغة الإنجليزية، صدرت على موقع اليوتيوب وكان لها ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أغنية "البوكسر" وكان لها رد فعل أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نسبة مشاهدات كبيرة.

في أبريل 2014 كان أول ظهور للفرقة في التلفزيون مع باسم يوسف في برنامج البرنامج، وفي 2 مايو 2014 صدرت أول حفلة لهم وحضر الحفل 2,800 شخص وكان العدد رقم قياسي في مصر لأول ظهور لفرقة أمام الجمهور.

كان لشارموفرز تواجد ملحوظ وفعال في حفل "London Sound" وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، بلغ 12,000 شخص.

إنضم للفريق أكثر من عضو علي مدار تاريخه القصير وعز شهوان أشهر من انضم للفريق و ظهر معهم في كليب "5 سنتي" قبل ان ينفصل عن الفريق بعد خلافات وأصبح الفريق مكون من بهاء ومحمد بالإضافة لعازفين الآلات المختلفة.